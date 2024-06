Vorarlberg hat eine neue Vorzugsstimmen-Kaiserin

Rote Powerfrau überraschte

Und auch Philipp Kreinbucher-Tyler (Platz 7 auf der SPÖ-Liste und 234 Vorzugsstimmen) musste zur Kenntnis nehmen, dass es in Sachen Vorzugsstimmen noch ein wenig Luft nach oben gibt. Judith Knabl, Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Personalvertreterin am Dornbirner Stadtspital, holte mit 562 Vorzugsstimmen gleich doppelt so viele. Und dies von Platz 18 aus.