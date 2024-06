Das sagen die Chefs der Vorarlberger Parteien

Christof Bitschi, Landesparteichef der FPÖ: „Wir Freiheitliche sind bei einer bundesweiten Wahl zum ersten Mal die stärkste Partei. Dafür bedanke ich mich bei allen unseren Wählerinnen und Wählern ganz herzlich. Ein großes Dankeschön richte ich an unser Kandidatenteam mit Joachim Fritz an der Spitze für den riesigen Einsatz bei uns im Land. Auch in Vorarlberg sind wir in vielen Gemeinden auf Platz 1 und insgesamt mittlerweile auf Schlagdistanz zur ÖVP. Jetzt geht es mit voller Kraft in Richtung Nationalratswahl und Landtagswahl, mit dem Ziel in Führungsverantwortung die positive Veränderung für unser Land zu schaffen.“