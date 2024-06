Weil es weiter regnet: „Brauchen den Damm noch“

Nur eine kurze Verschnaufpause brachte der Sonntag nach den starken Unwettern der vorangegangenen Nacht. „Am Montag werden wir den Hochwasserschutz ziemlich sicher brauchen, darum bauen wir ihn am Vorabend wieder auf“, so Markus Furtner, Kommandant der FF Schärding am Sonntag. Dort sei die Spitze am Montag um 22.00 Uhr zu erwarten, weiß Christian Wakolbinger vom hydrographischen Dienst OÖ. „Wir gehen aber nicht davon aus, dass die Alarmstufe eins wieder ausgelöst wird.“