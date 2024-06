Wegen CO2-Emissionen: Flughafen-Vorfeld wird grün

Der Airport in Schwechat wird seit dem Vorjahr als CO2-neutraler Betrieb geführt. Neben einer Photovoltaikanlage tragen auch die Fahrzeuge am Vorfeld zur Verringerung der Emissionen bei. Der Flughafen München bekennt sich dazu, spätestens ab 2035 keine Kohlendioxid-Emissionen mehr in die Atmosphäre zu entlassen und verweist darauf, dass der Fuhrpark auf elektrische Antriebe umgestellt werden soll.