Warum Feuerwehr-Ausrüster vor großem Umbruch steht

Es gilt als so gut wie fix, dass von der Familie kein frisches Kapital kommt. Zwar könnten auch einzelne Familienmitglieder Aktien nachkaufen, die Mehrheit zu halten, wird aber kaum gelingen. Dadurch werden die Anteile „verwässert“. Schon vergangenes Jahr scheiterte die Platzierung einer Hybridanleihe, weil die Familie die Kapitalkraft nicht aufbrachte. Der Konzern muss sich daher nach anderen Geldgebern umsehen. Derzeit ist man dazu in zahlreichen Gesprächen, so Wolf.