Eindringliche Erinnerung vor der EU-Wahl

Jahre später kam er noch einmal an diesen Strand, an dem so viele seiner Kameraden ihr Leben lassen mussten. „Er war wunderschön. All die Menschen, die spielenden Kinder, Mädchen und Jungen hielten sich an den Händen und hatten ihr Leben zurück“, erinnert sich der 99-jährige Walter Gross dieser Tage in der Normandie. Der Amerikaner war einer der Ersten, die am Utah Beach an Land gingen – und mit dem D-Day den Anfang vom Ende des Kriegs und der Nazi-Tyrannei einläuteten. Die ihr Leben für die Freiheit Europas riskierten und viel zu oft auch geben mussten.