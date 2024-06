Samsung-Gewerkschaft ruft erstmals zum Streik auf

Dem Marktforschungsunternehmen Trendforce zufolge wird der Streik sich nicht auf die Produktion von DRAM- und NAND-Flash-Speicherchips auswirken oder zu Lieferengpässen führen. Trendforce wies darauf hin, dass an der Arbeitsniederlegung mehr Beschäftigte in der Samsung-Zentrale in der Hauptstadt Seoul beteiligt seien als Mitarbeiter aus der Produktion. Die Produktion sei außerdem stark automatisiert.