Während der Fahrt: Traktor fing plötzlich Feuer

Gegen 23 Uhr war am Mittwoch ein Oststeirer in Puch bei Weiz noch in seinem Obstgarten mit dem Traktor unterwegs. Plötzlich schossen Flammen aus dem Armaturenbrett. Der 41-Jährige versuchte, das Feuer noch selbst per Hand auszuschlagen, doch erfolglos und er musste sich letztlich von seinem brennenden Gefährt in Sicherheit bringen.