„Ein super Typ – schade nur um die zehn Kilometer“

Einst galt Jannik Sinner als großes Ski-Juwel, nun wird er am Montag als erster Italiener die Nummer eins der Tenniswelt – dank Attributen wie Akribie, seriöser Arbeit und Bodenständigkeit. Die „Krone“ schaute sich die Vita des 22-Jährigen an – wo er herkommt, wie er lebt und was ihm wichtig ist.