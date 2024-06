Der neue „VSV-Polizist“ ist ein echter Brocken

Der neue VSV-Verteidiger, Patrick Holway, ist ein richtiger Brocken: Er ist 195 cm groß und 100 kg schwer. In den letzten Jahren pendelte der US-Boy zwischen AHL (Grand Rapids Griffins und San Jose) und East Coast League (Florida) hin und her. 2015 war er von den Detroit Red Wings in Runde fünf gedraftet worden - er hat auch schon Europa-Erfahrung: Letzte Saison half er zu Saisonende bei Slovan Bratislava aus, machte in vier Play-off-Partien ein Tor und zwei Vorlagen.