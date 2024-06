„Die Leute wollen gar nicht, dass ich alt werde“

Auch Shields Bezug zur Schönheit habe sich im Laufe der Zeit verändert: „Ich denke, Schönheit ist Selbstfürsorge und ich denke, es ist Wellness“, sagte Shields gegenüber „People“. „Früher dachte ich, dass Schönheit Eitelkeit ist, dass sie zu selbstbezogen ist. Jetzt bin ich 59 und denke: ,Oh, Moment mal, jetzt geht es nur noch um mich.‘ Wenn mein Haar gut aussieht, verändert das meinen ganzen Tag.“ Die Schauspielerin spielte zuletzt in Netflix-Romanzen wie „A Castle for Christmas“ und „Mother of the Bride“ mit.