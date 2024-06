Steirische „Clown Doctors“ bringen Lachen zurück

„Das sind die Momente, die uns ganz viel Kraft geben“, sagt das Grazer Clownstrio, das nicht nur in die auch auf Wachkoma spezialisierte Albert Schweitzer-Klinik in Graz kommt. Sondern auch Senioren in Heimen besucht und Kinder im Spital Auch solche, die schwer krank sind. „Wir kochen zusammen, singen, bringen den Alltag von draußen mit herein“, sagt Joe Hofbauer, der schon seit 28 Jahren als Clowndoctor Franz Freude bringt. „Natürlich macht das etwas mit einem, wenn ein Kind so krank ist, oder eine Situation so verzweifelt“, sagt er. „Aber man lebt da für den Moment, und der soll Spaß machen.“