Hitze treibt Migranten an US-Grenze in den Tod

Biden will Migrationspolitik verschärfen

Am Montag hatten US-Medien berichtet, dass Präsident Joe Biden seine Migrationspolitik an der Südgrenze deutlich verschärfen möchte. Der Demokrat will seine Pläne demnach an diesem Dienstag vorstellen und ein entsprechendes Dekret unterzeichnen. Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf spielt das Thema eine besonders große Rolle. Die Behörden stehen unter Druck. Das Justizsystem kommt bei der Bearbeitung der Asylgesuche kaum hinterher. Es fehlt zudem an Unterbringungsmöglichkeiten und anderen Ressourcen für die Ankömmlinge. Das ist auch in Bundesstaaten fernab der Grenze inzwischen spürbar.