William Platzanweiser bei Adelshochzeit des Jahres

Am Freitag läuten die Hochzeitsglocken für den megareichen britischen Adeligen Hugh Grosvenor, 7. Duke of Westminster, und seine langjährige Freundin Olivia Henson. Die standesgemäße Trauung in der Kathedrale von Chester gilt bereits jetzt als Society-Event des Jahres. Eine besondere Rolle spielt der britische Thronfolger, Prinz William.