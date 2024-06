Beliebte Kanzlerin | Unaufgeregtheit als Stärke

Was für ein Jahr der Aufregungen – 2019 stürzte innerhalb kürzester Frist zunächst der blaue Vizekanzler Strache, dann die gesamte türkis-blaue Regierung, bald waren Neuwahlen ausgerufen – doch eine Regierung fehlte. Da berief Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, Brigitte Bierlein, als Chefin einer Beamtenregierung zur ersten österreichischen Bundeskanzlerin. Sie und ihre Regierungskolleginnen und -kollegen erfreuten sich rasch großer Beliebtheit, ihre Amtszeit endete mit dem Start der türkis-grünen Regierung im Jänner 2020. Gestern, genau fünf Jahre nach ihrer Angelobung, starb Brigitte Bierlein nach, wie es in solchen Fällen heißt, „kurzer, schwerer Erkrankung“. Trotz ihrer kurzen Amtszeit: Sie bleibt in Erinnerung - bei weitem nicht nur als erste Bundeskanzlerin.