Rücktritt des Ortschefs löst Spekulationen aus

Wegen einer Beschwerde von Anrainern bei der Aufsichtsbehörde des Landes trat der Goldwörther Bürgermeister Johann Müllner völlig überraschend zurück. Die Vorwürfe sorgen zwar für Debatten, wiegen aber auf den ersten Blick nicht so schwer. Das heizt in der kleinen Donau-Gemeinde die Gerüchteküche an.