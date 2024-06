Sturm angelt sich das nächste Juwel

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint in einer Aussendung: „Martin Kern ist ein junges Talent mit enormem Potenzial. Er hat bereits vor einem Jahr als 17-Jähriger in der höchsten ungarischen Liga debütiert und ist Jugendnationalspieler seines Heimatlandes. Martin ist im Mittelfeld variabel einsetzbar, verfügt über eine gute Dynamik und ist fußballerisch schon sehr weit. Er wird, wie alle unsere Talente, die nötige Zeit bekommen, sich an unser Spiel zu gewöhnen und sich zu entwickeln. Wir sind extrem froh, dass sich Martin trotz zahlreicher Angebote für Sturm entschieden hat und sind davon überzeugt, dass er sich hier bei uns perfekt entwickeln kann.“