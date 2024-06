Erste Voralarmgrenze an der Donau bereits erreicht

In Oberösterreich rüstet man sich mit mobilem Hochwasserschutz am Inn und an der Donau. Am späten Dienstag-Nachmittag soll bei der Donau der Höchststand erreicht sein. In Linz wird dieser bei 650 Zentimetern liegen – bei dieser Höhe könnte es sein, dass das Urfahraner Marktgelände überströmt wird.