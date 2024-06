Erster Politiker fordert gnadenloses Abschieben

Attentäter müsste Haftstrafe in Deutschlands verbüßen

Stand jetzt müsste der Mannheimer Täter eine mögliche Haftstrafe in Deutschland verbüßen. Ob und wann ein ausländischer Straftäter nach Verbüßung der Haftstrafe abgeschoben wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der Situation in seinem Herkunftsland zum Zeitpunkt der Haftentlassung.