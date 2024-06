Arbeitslosenquote Ende Mai nur leicht gestiegen

„Trotz der allgemeinen Konjunkturlage, mit einer stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung, stieg die Arbeitslosenquote in Vorarlberg nur leicht an“, informiert AMS Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter am Montag über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote hat sich gegenüber dem Vorjahr von 5,1 Prozent auf 5,4 Prozent erhöht. Die Zahl der Arbeitslosen ist gegenüber dem Vorjahr um 635 Personen auf 9792 angestiegen. „Damit haben wir im Bundesländervergleich mit 6,9 Prozent den drittniedrigsten Anstieg nach Tirol und Kärnten“, analysiert der Vorarlberger AMS-Chef.