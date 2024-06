Jetzt kann Wals-Grünau die Ernte einfahren

„Es ist ein Traum. Unglaublich, dass wir in der letzten Runde diese Ziele erreichen können“, schwärmte der Übungsleiter, der die Mannschaft auf Platz zehn im Jänner übernommen hatte. Danach zeigte das Team ein völlig anderes Gesicht. Seit Knaus im Amt ist spielt Wals-Grünau in der Westliga auf, was auch die Frühjahrstabelle bestätigt. In dieser ist man punktegleich mit der Austria und Hohenems Erster. Die Ernte dafür will der Gesamtfünfte am Samstag in Altach einfahren. Ein Fanbus soll den nötigen „zwölften Mann“ nach Vorarlberg bringen.