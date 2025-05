Nach 378 Tagen ohne Spiel wieder zurück am Platz

Über ein Jahr absolvierte Liefering-Kicker Elione Fernandes-Neto kein Fußballspiel. Exakt waren es 378 Tage, die der Mittelfeldspieler pausieren musste. Vergangenen Freitag, beim 1:0-Sieg gegen die Admira, wurde er erstmals in dieser Saison eingewechselt. Eine Minute spielte der Deutsche mit angolanischem Pass. „Es freut mich natürlich für ihn, dass er jetzt am Ende der Saison ein paar Minuten bekommt“, sagt Trainer Daniel Beichler. Der Steirer weiß auch, was sein Spieler durchmachte: „Er hat eine harte Zeit hinter sich mit den Verletzungen. Ich glaube, das gibt ihm auch Luft zum Atmen.“ In der Sommerpause müsse Fernandes-Neto, der 2023 als Rohdiamant an die Salzach gewechselt war, weiter an sich arbeiten, um in der nächsten Spielzeit wieder voll einsatzfähig zu sein.