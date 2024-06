Auch 999 PS weniger zogen Verstappen in den Bann

In Miami jubelte heuer Topmodel Giselle Bündchen Max Kühner nach seinem zweiten Platz zu. Samstagabend gratulierte Formel 1-Superstar Max Verstappen zum Sieg beim Grand Prix der Global Champions Tour in Saint-Tropez auf EIC Up Too Jacco Blue. Der österreichische Springreiter ist eine große Nummer. Für Olympia bereitet er seine Pferde mit Mentaltrainer, Lichttherapien und sogar Solariumbesuchen vor.