Novak Djokovic zittert sich ins Achtelfinale

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat bei den French Open in einem denkwürdigen Fünf-Satz-Krimi das Aus in der dritten Runde nur knapp verhindert. Der Serbe verwandelte um 3:06 in der Nacht auf Sonntag seinen ersten Matchball zum 7:5, 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:0 gegen den Italiener Lorenzo Musetti.