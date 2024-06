„Schönbrunn des 20. Jahrhunderts“ ist 50 Jahre alt

Hochbahn, Vergnügungspark und eine ganze Galaxie für Kinder

Die Besucher bekamen für ihr Geld einiges geboten: Eine eingleisige Hochbahn führte vom Nordeingang bis zum Südeingang über das Gelände, am Rand wurde ein Vergnügungspark aufgebaut, Kinder konnten sich über einen gewaltigen Planeten-Spielplatz freuen, in dem man in luftiger Höhe in gewaltigen Kugeln – die „Sonne“ hatte sechs Meter Durchmesser – herumklettern konnte. Vor allem gab es aber Blumen, Gewächse und Gärten in allen nur denkbaren Formen.