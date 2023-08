Langzeitprojekt U2 geht 2035 in die Verlängerung

Der Bau der U2xU5 schreitet weiter mit großen Schritten voran. Wer mit offenen Augen in der Stadt unterwegs ist, sieht die vielen Baustellen, an allen Ecken und Enden. Doch es wird munter weiter geplant und gebaut. Montagvormittag erfolgte der Auftakt für die Verlängerung der U2 bis in den Süden der Stadt.