Autor Ferdinand Schmalz lädt zum Speed-Dating

Gemeinsam mit Hannes Pointners „Kulturviech“ hat der Autor auch dieses Mal wieder ein spannendes und sehr hochkarätiges Programm zusammengestellt, um Literatur gschmackig unter die Leute zu bringen. Los geht es am 5. Juni mit klingenden Namen: Schauspielerin Anne Bennent liest aus dem Werk der großen US-amerikanischen Autorin Carson McCullers, begleitet vom virtuosen Peter Rosmanith an so ziemlich allem, was man zur Percussion verwenden kann. Los geht es um 20 Uhr in Kultur im Zentrum in Rottenmann.