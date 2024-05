Die einfache Rechnung: Selber gewinnen und hoffen

Die Rechnung ist so einfach, wie ihre Umsetzung schwer: Draßburg muss Freitag daheim gegen Wr. Viktoria siegen und die Konkurrenten Mauerwerk (in Neusiedl) sowie Ardagger (bei TWL Elektra) dürfen gleichzeitig nicht gewinnen. Nur dann spielen die Burgenländer auch nächste Saison in der Regionalliga Ost. „Die Mannschaft will auf jeden Fall alles tun, was in unserer Macht steht“, weiß der Sportliche Leiter Peter Bauer – der natürlich mit Neusiedler Schützenhilfe spekuliert. „Was die Wiener können, können wir Burgenländer schon lange“, spielt er auf den letztwöchigen Punkteverlust von Elektra gegen Mauerwerk an.