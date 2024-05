Nächstes Italientief erreicht die Steiermark

Der regnerische Mai nimmt auch an seinem letzten Tag kein Ende. Ein Italientief erreicht in der Nacht auf Freitag das Land und sorgt vor allem in der Obersteiermark für Schauer, erklärt Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz. Es sei mit „kräftigem Dauerregen“ und im landesweiten Mittel mit etwa 30 Litern innerhalb von sechs bis zwölf Stunden zu rechnen. Allzu heftige Regenschauer, wie zuletzt im Südosten, erwartet er jedoch nicht.