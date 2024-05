Erneut Unwettereinsätze in der Südoststeiermark

Auch die Feuerwehr Burgau berichtet von heftigen Regenmengen in ihrer Gemeinde. „Bäche traten über die Ufer und überschwemmten Straßenzüge. Das Wasser setzte seinen Weg in Keller und Innenhöfe von Häusern fort“, heißt es im Bericht. Allein in diesem Bereich waren 80 Kräfte im Einsatz. Sie stapelten Sandsäcke, auch ein mobiler Hochwasserschutz wurde eingerichtet. Noch ist keine Entspannung in Sicht – auch für das verlängerte Wochen sind wieder Regenfälle prognostiziert.