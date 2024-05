Am „Berg aus Eisen“ muss jeder ans Limit gehen

Jeder Enduro-Fahrer will es gewinnen: das legendäre Erzbergrodeo. „Es ist das wichtigste Rennen der Saison für uns“, weiß Manuel Lettenbichler. Der bayrische KTM-Werksfahrer durfte die Trophäe für den Sieg – ein aus dem Berg gehauenes Stück Felsen – zuletzt zweimal in Folge in die Höhe stemmen.