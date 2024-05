Erzbergrodeo: Vier Tage Action am „Berg aus Eisen“

Ab Donnerstag wird es am Erzberg laut, wenn das wichtigste Hard-Enduro-Rennen der Welt die besten Fahrer des Planeten in die Obersteiermark lockt. Exakt 1308 Teilnehmer werden sich heuer der Herausforderung stellen. Mit Titelverteidiger Manuel Lettenbichler, den Briten Graham Jarvis und Jonny Walker sowie Alfredo Gomez (Spanien) sind vier Erzbergrodeo-Sieger am Start, aus österreichischer Sicht darf sich Michael Walkner die größten Chancen ausrechnen.