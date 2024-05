Rückreise-Stau auf der A10 ist jetzt schon da

Doch schon am späten Nachmittag des Feiertages drehte sich das Blatt: Der Stau verlagerte sich in Richtung Salzburg – vor den Tunnel-Baustellen zwischen Eben und Werfen mit knapp einer Stunde Zeitverlust. Ergo: Noch bevor das Wochenende beginnt, hat schon der Rückreise-Verkehr eingesetzt. Für den Sonntag wird deshalb erneut enormer Stau erwartet: Vor allem Tennengauer müssen in ihren Gemeinden abseits der Autobahn mit stockendem Verkehr rechnen. Der Hauptgrund: die Pfingstferien in Deutschland enden.