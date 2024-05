Der Horror-Mai auf der A10 hatte es in sich

Bis zu drei Stunden dauerte am Mittwoch die Fahrt auf der Tauernautobahn von Puch bis zur Tunnelbaustelle in Golling. Verkehrsklubs meldeten 16 Kilometer Stau. Auch in den A10-Anrainergemeinden gab es kein Weiterkommen mehr. Ein Bild, das sich im Mai bereits öfter zeigte und auch in den nächsten Tagen noch einmal auftauchen wird. Der Schwerpunkt dürfte sich nur in den Pongau und auf den Rückreiseverkehr verlegen. Nach Fronleichnam enden etwa die Pfingstferien in Bayern.