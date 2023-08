Nach schwerem Unfall zwölf Kilometer Stau

ach einem Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten und einem Großeinsatz der Rettung zwischen Gmünd und Rennweg war die Tauernautobahn am Samstagvormittag vorübergehend gesperrt. Am Nachmittag war erkennbar, dass die Autobahn in Richtung Kärnten und auch der Katschbergtunnel wieder frei seien. In Fahrtrichtung Salzburg wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, der fünf Kilometer lange Stau löst sich hier langsam auf.