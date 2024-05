Sinja Kraus muss nach Handgelenk-OP pausieren

„Nachdem ich über einen Monat mit Schmerzen in meinem linken Handgelenk gekämpft habe, habe ich in den letzten Tagen daheim ein paar Tests gemacht. Um so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, haben mein Team und ich uns entschieden, dass ein arthroskopischer Eingriff die beste Option wäre“, schrieb Kraus samt Foto aus dem Krankenbett auf Instagram. Die Operation sei gut verlaufen, die Reha könne bald beginnen, so die 246. im WTA-Ranking.