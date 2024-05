Mickrige Giro-Prämie! Gamper gönnt sich Rom-Urlaub

Sightseeing in der Ewigen Stadt

Gamper gönnte sich eine eigene Belohnung. Er hängte nach dem Finale mit Freundin Anna einen Urlaubstag mit einer Sightseeing-Tour in Rom an: „In einem Rennen bekommt man nichts mit. Wenn man am nächsten Tag heimfliegt, bist du zwar in Rom gewesen, gesehen hast du aber nichts.“