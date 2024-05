„Die Pride-Parade ist ein Zeichen der Dekadenz!“

Nach wie vor Vorurteile

Der Politiker aus der Landeshauptstadt legt auch konkrete Daten vor: „73 Prozent gaben bei der LGBTQ-Umfrage in Österreich an, wegen ihrer Sexualität in der Schule Opfer von Mobbing und psychischer Gewalt geworden zu sein.“ 17 Prozent würden sogar vermeiden, bestimmte Plätze aufzusuchen. Krumböck: „Vorurteile gibt es in diesem Bereich nach wie vor. Ein freies, gleiches Leben ist, obwohl das von manchen behauptet wird, noch immer keine Selbstverständlichkeit.“