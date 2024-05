So schützen Sie Ihre Augen vor Sonnenlicht richtig

Wolken helfen nur bedingt

Was viele nicht wissen: Selbst eine dichte Wolkendecke schirmt nur etwa zehn Prozent der UV-Strahlen ab – bis zu 90 Prozent fällt ungemindert aufs Auge. Sogar Schatten reduziert nur die Hälfte der UV-Belastung, klären steirische Optiker auf. Besonders gefährlich ist in diesem Zusammenhang die aktuelle Zeit: „Vor allem im Frühjahr wird die Kraft der Sonne oft unterschätzt, dabei ist die UV-Intensität oft schon im April so stark wie im August“, sagt Otter.