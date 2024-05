Tag der Herzlichkeit und Nacht der Kirchen vereint

Heuer wird der Tag der Herzlichkeit gemeinsam mit der Langen Nacht der Kirchen am 7. Juni begangen. Knapp 40 „Herzensprojekte“ werden rund um diesen Termin umgesetzt. Meinhard Egger, Vorstand des Gedächtnisvereins, nennt als Beispiele Spendenaktionen für einen Brunnen in Afrika und für den Vinzibus in Innsbruck, mit dem Obdachlose versorgt werden. Am 7. Juni finden unter anderem Konzerte, spezielle Gottesdienste, eine Blutspendeaktion und ein buntes Spielefest statt.