Die feministische Mitgift der Rabtaldirndln

Ein märchenhaftes Fest der Liebe – so stellt sich der Großteil der Paare ihren Hochzeitstag vor. Doch wie das mit Märchen leider so ist: nicht jedes endet mit einem „und sie waren glücklich bis an ihr Lebensende“. Doch wie kann man sich vor dem bösen Erwachen in einer Ehe-Hölle schützen? Die Rabtaldirndln haben dafür ein ganz besonderes Hochzeitsservice gestartet: Als „Hormone Singers“ fungieren sie zugleich als „Wedding Planner“ und Hochzeitsband – nur halt mit einem feministischen Anstrich.