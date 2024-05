Zwist um Erdnussallergie: Rauswurf aus Flugzeug

Doch die Bordcrew weigerte sich, dieser Bitte nachzukommen, wie „Daily Mail“ berichtete. Also nahm Palmer die Sache selbst in die Hand – sie sprach mit den Passagieren in ihrer unmittelbaren Umgebung und bat, diese Information in „Stiller Post“-Manier weiterzugeben. Doch als das Personal davon Wind bekam, eskalierte die Situation.