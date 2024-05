Drei Männer landen mit Abgas-Vergiftung im Spital

Um kurz nach 15 Uhr wurden am Donnerstag sämtliche Blaulichtorganisationen zu einem Betrieb in Oberndorf alarmiert. Gemeldet wurde, dass Gas austrete und eine Person bereits bewusstlos sei.



Rasch stellte sich heraus, dass in dem Gebäude Umbauarbeiten durchgeführt wurden. In den Räumlichkeiten im Untergeschoß wurden Betonböden gegossen und geschliffen. Die Arbeiter benutzten dazu unter anderem benzinbetriebene Schleifgeräte. Da die Räume im Untergeschoß aber über wenige Fenster verfügten, kam es zu einer Ansammlung von giftigem Kohlendioxid-Gas (Co2).

Männer retteten Kollegen

Ein Mann war zusammengebrochen und wurde von zwei weiteren Arbeitern, die ebenfalls mit Schleifarbeiten beschäftigt waren, aus dem Gefahrenbereich getragen. Hierbei stellten die beiden Männer ebenfalls fest, dass sie Atemprobleme und Schwindelgefühle bekommen hätten.