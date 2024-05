Weltspieletag: Neuheiten von Ravensburger gewinnen

Die drei ???-Labyrinth – Team Edition

Ein neuer Fall für Die drei ???! In diesem kooperativen Labyrinth ermitteln die drei Detektive und ein Unterstützer gemeinsam gegen Kunstdieb Victor Hugenay. Dieser hat abermals in Rocky Beach zugeschlagen und die beliebtesten Cover der Die drei ???-Fälle gestohlen. Runde für Runde blättern die Spieler in einem Die drei ???-Buch, um zu erfahren, welche Hindernisse er ihnen in den Weg legt. Schaffen sie es, ihre Fähigkeiten gut zu nutzen, die Wände geschickt zu verschieben und so alle gestohlenen Cover-Illustrationen im Labyrinth zu finden, bevor die letzte Seite des Buches umgeblättert wird?