Wunder in den USA: „Hirntoter“ Bub (3) erwacht

Am Dienstag gegen 18 Uhr war Levi Wright mit seinem Spielzeugtraktor in einen Fluss bei der Ortschaft Milford im US-Bundesstaat Utah gestürzt. Ein Retter holte ihn aus dem Wasser und leitete mit den alarmierten Ersthelfern sofort lebensrettende Maßnahmen ein. Fast eine Stunde verbrachte das Team damit, Levi wiederzubeleben. Rettungskräfte brachten den Sohn des in den USA bekannten Rodeostars Spencer Wright umgehend in ein Spital von Salt Lake City. Doch nach mehreren Untersuchungen erklärten ihn die Ärzte dort für hirntot – zu lange soll sein Gehirn ohne Sauerstoff gewesen sein.