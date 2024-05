Alpenverein sagt Nein zur Nutzung der Windkraft

Strikt gegen die Einführung des ersten Kärntner Energiewende-Gesetzes spricht sich der Alpenverein Kärnten aus. „Tritt dieses Gesetz in Kraft, kann massiv in das Landschaftsbild, in die Umwelt und Natur eingegriffen werden!“, warnt Arnold Riebenbauer vom Alpenverein. „Das Gesetz lässt Bestimmungen der Kärntner Landesverfassung außer Acht – wie die Bewahrung der Eigenart und Schönheit unserer Landschaft.“