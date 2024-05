Campingplatz-Gegner blitzt erneut bei Gericht ab

Campingplatz auf „weißem Fleck“

Die Causa wanderte also zurück an die erste Instanz, und diese wies am Donnerstag die Beschwerde gegen den Baubescheid erneut ab. Der Nachbar hatte argumentiert, dass – nach dem VfGH-Entscheid – weder ein Flächenwidmungs- noch ein Bebauungsplan vorliege und der Campingplatz somit auf einem „weißen Fleck“ errichtet würde.