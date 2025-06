E-Scooter-Fahrer (38) ignorierte zwei rote Ampeln

Am Sonntag kurz nach Mitternacht beobachteten Polizisten am Welser Kaiser-Josef-Platz zwei E-Scooterfahrer, die mit ihren Fahrzeugen beim Linksabbiegen in die Dr.-Salzmann-Straße das Rotlicht der dortigen Ampel missachteten. Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf und bemerkten, dass die Scooter-Lenker kurz darauf ein weiteres Mal bei Rot abbogen.