Verfassungsrichter bringen Bauprojekt ins Wanken

Seit Sommer wird am Ortsrand von Hinterstoder um acht Millionen Euro das Camping-Ressort errichtet. Es läuft nicht ganz rund. Nun hoben Verfassungsrichter auch noch wichtige Bescheide auf und brachten damit die Gemeinde in Bedrängnis. Bei einem Bau-Stop wären hohe Rückzahlungen an die Investoren fällig.