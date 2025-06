Tochter (29) zeigte ihren betrunkenen Vater an

Ein ungewöhnlicher Notruf beschäftigte am Donnerstag die Polizei: Eine Tochter zeigte an, dass ihr Vater (55) betrunken mit dem Auto unterwegs gewesen sei. Ein Alkotest an der Wohnadresse des Schlucktspechts war ein Volltreffer: Der 55-jährige Schluckspecht hatte 1,2 Promille intus.